Am letzten Tag des Adventskalenders zogen die Organisatoren noch einmal „alle Register“. Und das ließen sich die Gescheraner nicht entgehen – warteten doch an diesem Abend wertvolle Präsente auf ihre Gewinner. Alle an den bislang 23 Abenden als Sponsoren aufgetretenen Gescheraner Geschäftsleute hatten nochmals die Spendierhosen an. Von Spielzeug über Gutscheine bis hin zu wertvoller Unterhaltungselektronik war viel zu gewinnen. Bei diesen Aussichten hatten die Losverkäufer alle Hände voll zu tun. Um die Wartezeit bis zur Verlosung zu verkürzen, bot der Männergesangverein MGV Gaschari warme Getränke wie Glühwein oder Kakao an. Die Jugendfeuerwehr grillte Wurst, um so die Kasse etwas aufzubessern.

„Wir sind eigentlich nur gekommen, um uns mit der Clique zu treffen, einen Glühwein zu trinken und zu klönen“, erzählt Karin Schroer. Ganz nebenbei wird aber auch auf die gekauften Losnummern geguckt. Dicht an dicht stehen die Besucher auf dem Museumshof, um der Veranstaltung zu folgen und in der Hoffnung, einen der wertvollen Schlusspreise zu ergattern. Fast pünktlich – schließlich sollte jeder Gelegenheit haben, Lose zu erwerben und somit im kommenden Jahr die Stutenkerle beim Nikolausumzug mitzufinanzieren – startete Moderator Christian Nolte die Verlosung. Seine kleine Assistentin, die 7-jährige Rabea Steinach, griff mit ihren kleinen Händen immer wieder in den großen Loskorb. „Wer diese schöne Deko-Lampe haben möchte, sollte ein gelbes Los besitzen“, machte er es sehr spannend, während Stadtmarketing-Geschäftsführer Franz van Üüm die Laterne präsentierte.

Ein besonderes Bonbon hatten die Organisatoren von Stadtmarketing, Pro Gescher und Bürgerstiftung parat. Aus Losverkäufen und Spenden kam die beträchtliche Summe von 1950 Euro zusammen. Dieser Betrag wurde der Familie Steinbach übergeben. Deren Sohn Oscar hatte bereits vor der Geburt zwei Schlaganfälle erlitten, sodass das Kind auf spezielle Hilfen angewiesen ist. „Vieles wird von der Krankenkasse bezahlt, aber längst nicht alles“, so Frau Steinbach, die sich für den Scheck gemeinsam mit ihrer Familie und insbesondere für ihren Sohn bedankte.

Trotz des teilweise widrigen Wetters sprach Franz van Üüm von einer zufriedenstellenden, gar von einer mehr als gelungenen Aktion in der Adventszeit. Dank sprach er den örtlichen Sponsoren, aber auch den beteiligten Vereinen, Schulen und Kindergärten aus. Somit gab es bei der diesjährigen Adventsaktion ausschließlich Gewinner.