Gescher. Die Außenspiegel an zwei geparkten Pkw abgetreten haben zwei unbekannte Täter am Donnerstag in Gescher. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Vorfall gegen 23.05 Uhr an der Elionore-Stein-Straße. Es liegt lediglich eine vage Täterbeschreibung vor: „zwei dunkel gekleidete Männer“. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Ahaus entgegen: Tel. 02561/9260.

Von Allgemeine Zeitung