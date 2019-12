Mensing als Chorleiter verabschiedet

Gescher. In einem Festgottesdienst am zweiten Weihnachtstag leitete Organist und Kantor Reinhard Mensing letztmalig den Kirchenchor St. Pankratius und St. Marien. Mensing stand dem Chor drei Jahre als Chorleiter vor. Im Namen des gesamten Chores, aber auch des verhinderten Vorsitzenden Matthias Lütjann sprach Andrea Böing dem scheidenden Chorleiter Dank für die geleistete Arbeit aus. Insbesondere erinnerte sie an das gelungene Konzert („Messa di Gloria“) vor wenigen Wochen. Auch Pfarrer Wenning dankte dem Chorleiter für sein Wirken innerhalb des Chores. Selbstverständlich wird Mensing auch weiterhin als Organist der Pfarrkirche seinen Dienst versehen. Schriftführerin Gaby Lanfer versicherte, dass der Chor weiterhin Bestand innerhalb der Pfarrgemeinde haben werde und hofft auf einen „Neubeginn“ des 1891 gegründeten Chores. „Sicherlich eine Chance für sangesfreudige Männer und Frauen, dem Chor beizutreten“, sagt sie. Weitere Auskünfte unter Tel. 7801. Foto: sk

Von Allgemeine Zeitung