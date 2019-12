„Freue mich auf Herausforderungen“

Viele Gescheraner kennen Jana Ay als Geschäftsführerin von „LiTi – das besondere Stofflädchen“. Diese Aufgabe wird sie abgeben, der Laden an der Katharinenstraße wird von ihrer Kollegin weitergeführt. „Ich möchte mich auf meine neue Aufgabe konzentrieren“, sagt Jana Ay. Sie hat nach einer Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Borken und einem Bachelor-Studium an der Saxion Hogescholen Deventer unter anderem für das Marketing- und Vertriebsmanagement für die Niederlande DER Touristik Deutschland GmbH in Köln gearbeitet und war Personaldisponentin und Leiterin einer Gebäudereinigungsfirma in Coesfeld mit bis zu 40 Mitarbeitern. In der Elternzeit – Jana Ay ist Mutter von zwei Kindern – folgte die Gründung des Stofflädchens. Sie spricht fließend Niederländisch und Englisch und hat 2019 den Waldweihnachtsmarkt bei Krumme in Nordvelen mitorganisiert.

Alle Beteiligten sind überzeugt, dass die neue Struktur mit hauptamtlicher Geschäftsführung einen Schub fürs Stadtmarketing bringt. „Es gibt keinen Bruch, die Arbeit läuft weiter“, freut sich Clemens Kösters, 2. Vorsitzender von Pro Gescher. Das Grundgerüst mit den Events stehe. Hinzu kommen müsse ein verstärktes Marketing unter Einbeziehung der städtischen Museen und eine bessere Anbindung an das überörtliche Radwegenetz. „Wir in Gescher können da Vorreiter sein“, meint Kösters. Kerkhoff sieht in der hauptamtlichen Geschäftsführung die Chance, die Arbeit von Verwaltung und Stadtmarketing enger zu verzahnen, den Außenauftritt zu verbessern und neue Impulse zu bekommen. Eine Idee, wie sich Kaufkraft am Ort binden lässt, hat Jana Ay schon: Die Gescher-Card lasse sich, wie andernorts praktiziert, zu einer Chipkarte weiterentwickeln, die Vor-Ort-Einkäufe mit einer Vergütung zum Jahresende belohne.

Wie berichtet, werden in der künftigen GmbH Pro Gescher e.V. und Stadt Gescher gleichberechtigte Partner. Hauptgeldgeber ist die Stadt, die 65 000 Euro jährlich zahlt plus die Personalkosten für die Geschäftsführerin. Deren Stelle wird möglicherweise schon 2020 ausgeweitet, wenn die beantragten Fördermittel für einen „City-Manager“ im Rahmen des ISEK-Programms bewilligt werden. „Aber da müssen wir erst einmal abwarten, ob unser Antrag erfolgreich ist“, so Kerkhoff.