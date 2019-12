Hallenfußball beschert Spannung und spektakuläre Tore

Auch die mittlerweile 30. Auflage der Hallenstadtmeisterschaft erweist sich von Beginn an als Zuschauermagnet für alle fußballbegeisterten Gescheraner. Alle teilnehmenden Mannschaften danken es ihnen mit viel Engagement auf dem Hallenparkett. In der ersten Begegnung der Vorrunde standen sich am Samstagnachmittag Zur alten Vogelstange und die Spielgemeinschaft Achtern Busch/Eichenpatt (Bild) gegenüber – die spannende Partie endete mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden. Im weiteren Verlauf des Spieltages sorgten Tom Breuers (Brookhasen) und Marvin Honrath (Lindenstraße) für Riesenbegeisterung in der Halle: Beiden Torhütern gelang es aus dem Spiel heraus, mit Treffern der Marke „Tor des Jahres“ Ausrufezeichen zu setzen. Da Böing/Wessinghook in der Fünfergruppe A kurzfristig absagen musste, wurden die ausgefallenen Begegnungen für die vier anderen Teams automatisch mit 2:0 Toren und drei Punkten gewertet. Garanten für einen reibungslosen Ablauf der Hallenstadtmeisterschaft sind seit vielen Jahren Dominik Duesmann, Jonas Schlemmer, Gerit Wienand und Jannik Bürger in der Turnierleitung. Sie laden Zuschauer heute ab 18 Uhr zum dritten Vorrunden-Spieltag ein. Fotos: Kortbus

Von Allgemeine Zeitung