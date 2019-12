50 Jahre Kolpingkarneval wird am 25. Januar groß gefeiert

Gescher (sk). „50 Jahre kunterbunt – beim Kolping geht es wieder rund!“ Seit einem halben Jahrhundert feiert der Kolping in Gescher seinen Karneval. Am 25. Januar wird die große Sause zu diesem Jubiläum starten. Traditionell eröffnet der Kolping mit seiner Veranstaltung den Festreigen in der Gescheraner Session.