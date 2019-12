Georg Niebisch wieder nicht zu schlagen

Zurzeit hat die RV Berkel Gescher 44 Mitglieder, davon 31 reisende Sportsfreunde, einige davon in Schlaggemeinschaften. Neben dem Brieftaubensport kommt auch das Gesellige nicht zu kurz. So ist es immer wieder etwas Besonderes, wenn alle vier gemeldeten Vereine in Gescher zusammenkommen und feiern. Einer dieser Höhepunkte der Brieftaubenzüchter war jetzt die RV-Siegerehrung im festlich geschmückten SV-Sportheim. Hier hieß der 1. Vorsitzende der Glocke, Helmut Winking, die Teilnehmer willkommen. Mit einem bunten Unterhaltungsprogramm, einer Tombola und einem Spiel aus dem Brieftaubenzüchterleben unterhielten die Vereinsmitglieder der Glocke ihr Publikum. Der RV-Vorsitzende Bernd Paschert bedankte sich im Namen der RV für das Engagement und wertete die vergangene Saison als gutes Reisejahr für die RV. „Die Leistungen könnten sich sehen lassen“, bilanzierte Paschert. An 20 Wochenenden von Ende April bis Anfang September wurden die Tauben in südöstlicher Richtung (München) zum Einsatz gebracht, mit dem Endflug Pocking kurz vor Österreich. Im weiteren Verlauf des Abends ehrten der Vorsitzende Bernd Paschert und Geschäftsführer Hermann Wantia auf kurzweilige Weise die RV-Meister des Reisejahres 2019. Zu den Highlights des Abends zählten eine Tombola mit lukrativen Sachpreisen und Taubengutscheinen von den ersten zehn RV-Meistern. Die Sieger der RV Berkel Gescher:

7 RV-Meister: 1. Georg Niebisch, Verein Glocke; 2. Thomas und August Feldmann, Verein Glocke; 3 Christoph Render, Verein Heimkehr; 4. Gebrüder Pollmann, Verein Berkelbote; 5. Helmut Blommel, Verein Heimkehr; 6. Richard Hüppe, Verein Glocke; 7. Christian Bürder, Verein Berkelbote; 8. Clemens Pierk, Verein Heimkehr; 9. Paul und Manni Beeke, Verein Berkelbote; 10. Vorsitzender Bernd Paschert, Verein Heimkehr.

7 RV-Weibchenmeister: 1. Christoph Render, Verein Heimkehr; 2. Georg Niebisch, Verein Glocke; 3. Clemens Pierk, Verein Heimkehr.

7 RV-Jährigenmeister: 1. Georg Niebisch, Verein Glocke; 2. Thomas und August Feldmann, Verein Glocke; 3. Gebr. Pollmann, Verein Berkelbote.

7 RV -Jungmeister: 1. Hermann Wantia, Verein Berkelbote; 2. Gebr. Pollmann, Verein Berkelbote; 3. Willi Köjer, Verein Heimkehr.

7 Bester Vogel und bestes Weibchen: Georg Niebisch, bester jähriger Vogel: Thomas und August Feldmann, bestes jährige Weibchen: Georg Niebisch, beste Junge: Hermann Wantia.

7 VB Bronze-Medaille: Georg Niebisch und Hermann Wantia, VB Silber-Medaille: Paul und Manni Beeke, VB Gold-Medaille: Josef Lammering, Bronze-Medaille Jungreise: Hermann Wantia und Clemens Pierk.

So wurde bis spät in die Nacht gefachsimpelt und kurzerhand beschlossen, eine Pokalschau durchzuführen – dazu bringt jeder Züchter seine favorisierten Tauben für 2020 mit.