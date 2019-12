Nikolaus spendet für Ferienkoffer

Gescher. Auch in diesem Advent war Thomas Kersting (r.) wieder als Nikolaus in Gescher unterwegs und besuchte Familien, Kindergärten, Fußballvereine, Cliquen, Stammtische und Nachbarschaften. Dabei kam ein Erlös von 1420,19 Euro zusammen, den er jetzt an Ansgar Heming vom Jugendwerk für die Stadt Gescher e.V. übergab. Mit diesem Geld wird der nächste Ferienkoffer unterstützt. „Ich bedanke mich bei allen Spendern für die Unterstützung“, sagte Kersting, der schon seit Jahren als Nikolaus unterwegs ist und den Erlös an lokale Einrichtungen spendet.

Von Allgemeine Zeitung