„Führen Sie Ihr schönstes Leben“

Damit bringt sie das Ziel einer (Glücks)therapie auf den Punkt. Jeder Mensch sollte „sein bestes und schönstes Leben führen, das ihn mit Freude und Stolz erfüllt“, so Nies. Glück, wie es die Psychologie verstehe, sei unabhängig davon, ob man einen guten oder schlechten Tag habe. „Denn das Glück, nach dem wir streben, ist auf Dauer angelegt“. So beschreiben Therapeuten Glück mit Begriffen wie Wohlbefinden, dauerhafte Zufriedenheit, positive Grundstimmung und erfülltes Leben. Kerstin Nies definiert einen solchen Zustand als „es läuft stimmig und rund“. Und den größten Killer eines so verstandenen Glückes ertappt sie im selben Atemzug: „Vergleiche anzustellen“.

Vielmehr gehe es für jeden einzelnen darum, „mehr positive als negative Emotionen zu erleben – Emotionen wie Dankbarkeit, Heiterkeit, Inspiration, Stolz, Hoffnung und Liebe“.

Wesentlich erscheint der Therapeutin, dass Menschen lernen ein Leben zu führen, das ihnen Freude bereitet und sinnvoll erscheint. Dabei sollten sie in guten Zeiten Ressourcen und Stärken aufbauen, um auch schwere Phasen zu überstehen und mit Schicksalsschlägen besser umzugehen.

Ein Beispiel: Ein Mensch, der plötzlich mit einer schweren Krankheit und deprimierenden Diagnose konfrontiert sei, könne lernen, neue Schwerpunkte und Sichtweisen zu entdecken. Etwa in einem ehrenamtlichen Engagement, soweit es ihm möglich sei, oder indem er Stolz und Dankbarkeit entwickele für seine Familie, die ihm so treu zur Seite stehe: „Das sind“, erlebt Nies es in der Arbeit mit Patienten, „Formen des Glücks, die in schweren Zeiten tragen können“.

Deutlich unterscheidbar vom „Glücklichsein“ sind (Zufalls)glück haben oder Glück fühlen. Letzteres beschreibt die Therapeutin als „kurzes Empfinden etwa beim Anblick eines Sonnenuntergangs“. Auch der Kick, der Glückshormone durch den Körper flutet – wie ein Lottogewinn oder eine rauschende Party – ist nicht auf Dauer angelegt wie das Glücklichsein.

Letzteres, da ist Nies sicher, sei lernbar und beginne damit, andere Sichtweisen zuzulassen: „Weg mit der Kinderbrille und dem Beurteilen, was in der Kindheit schräg gelaufen ist – hin zu der Frage: Was genau ist das Problem?“

„Ich bin nicht mehr glücklich“, hört sie darauf oft in ihrem Praxisalltag. Dann gilt es herauszufinden, was den Einzelnen glücklich macht. „Wenn meine Kinder zufrieden sind...“, ist laut Nies eine für Frauen typische Antwort. Doch geht es um mehr. Das spüren Patienten, sobald die Therapeutin ihnen diese Wunderfrage stellt: „Wenn alles so wäre, wie Sie es sich wünschen: Wie wäre es dann?“ Langsam, sagt Kirsten Nies, kommen Menschen sich so selbst auf die Spur und erkennen: „Sie selbst sind diejenigen, die sich am Glücklichsein hindern, etwa aus Mangel an Mut“.

Ihr Rat für das neue Jahr ist simpel – wie so viele gute Dinge: „Führen Sie ein auf Sie selbst gemünztes Leben ohne Vergleiche. Der Mensch empfindet schon Glück, wenn er das versucht!“