Zigarettenautomat abmontiert und geleert

Hochmoor. Einen Zigarettenautomaten haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Hochmoor entwendet. Die Täter montierten das Gerät ab, das an einem Imbissbetrieb an der Velener Straße aufgestellt war. Es fand sich am Dienstag auf einer Ackerfläche an der Junkerstraße: Die Täter hatten den Automaten aufgebrochen und Zigaretten und Bargeld daraus entwendet. Zudem hatten sie versucht, in den Imbissbetrieb einzubrechen. Allerdings ohne Erfolg, die Eingangstür hielt stand. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus, Tel. 02561/9260.

Von Allgemeine Zeitung