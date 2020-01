Gescher. Eine Scheibe im Eingang eines Verbrauchermarktes haben Unbekannte zwischen Silvesterabend und Donnerstagmorgen in Gescher eingetreten, berichtet die Polizei. Das betroffene Geschäft befindet sich an der Hofstraße, der angerichtete Sachschaden liegt etwa bei 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Telefon 02561/9260.

Von Allgemeine Zeitung