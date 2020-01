Hoffnung auf „Goldene Zwanziger“

Gescher. Für „mehr Sachlichkeit in unseren Debatten und für mehr und bessere Argumente“, gerade in einem Jahr der Kommunalwahl, warb Bürgermeister Thomas Kerkhoff in seiner gestrigen Neujahrsrede. „Gehen Sie doch bei Ihrer nächsten Diskussion, egal ob beruflich oder privat, mal mit der Haltung vor, dass auch ihr Gegenüber recht haben könnte“, gab der Verwaltungschef – letztmalig Gastgeber des städtischen Neujahrsempfanges – seinen Zuhörern mit auf den Weg. Dabei freute er sich, unter den rund 40 Teilnehmern auch die designierten Bürgermeisterkandidaten Karin Ostendorff (CDU) und Klaus Schonnebeck (SPD) in dieser Runde begrüßen zu können.

Von Jürgen Schroer