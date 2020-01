„Gutes sehen lernen“

In diesen Gedanken spiegelt sich die Einstellung der Von-Galen-Grundschulleiterin, die einen geliebten Glücksmoment in ihrem Leben so beschreibt: „Tapp, tapp höre ich des Abends Kinderschritte auf dem Flur: „Papa da?“, flüstert Klein-Benjamin an meinem Bett. „Nein“. „Dann komm ich schon mal und mach Papas Bett warm“. Die stolze Mutter zweier erwachsener Töchter und eines kleinen Sohnes lacht über solches Glück pur.

Kinder, erzählt sie, gehörten in ihr Leben. Das wusste sie schon als junges Mädchen. Babysitten, Verantwortung für Kleinere zu übernehmen war Petra Roters als ältester Tochter eines Lehrers wohl in die Wiege gelegt. Sie freue sich jeden Tag aufs Neue über ihre Begegnungen, ihr Leben mit Kindern, versichert sie. Und weiß, dass so was bei den Kleinen ankommt, und dass sie eine positive Einstellung gern spiegeln: „Frau Roters, ich freu mich schon, dich morgen wieder in der Schule zu sehen“, hat ihr neulich ein Schüler in der Sparkasse zugerufen. „Kinder spüren es und freuen sich, wenn sie gesehen und geschätzt werden“, weiß die erfahrene Pädagogin. Klassenlehrer, fährt sie fort, seien meist „die erste große Liebe von Kindern“. Im Grundschulalter „läuft es nur über Bindung. Da lernen die Kinder das Einmaleins für ihren Lehrer, weil sie wollen, dass der das toll findet“.

Kinder, sagt sie, ließen sich leicht begeistern, „wenn sie Authentizität beim Erwachsenen spüren. Dann fällt das Lernen leicht(er)“. Nörgelig dagegen würden sie, wenn sie materiell und medial überschüttet würden oder zu viele Termine hätten. Aber Kinder seien begeistert und dankbar für Zeit, die sie mit und in ihren Familien erleben. „Gemeinsames Spielen wiegt mehr als viel Spielzeug“, so Roters.

Natürlich gibt es auch die dunklen Tage im Leben. Denn „nicht alles wird einem auf dem Silbertablett präsentiert“. Auch Kinder erleben Zeiten, da das Leuchten in ihren Augen erlischt: „Bei Trennung der Eltern und Tod der Oma beispielsweise“, sagt Roters. (Auch) dann komme es darauf an, „ehrlich miteinander umzugehen und sich gegenseitig ernst zu nehmen. Denn, betont die Pädagogin, „die Kinder sind ja auch ehrlich“.

Und noch eine Lektion ist wichtig fürs Leben, und die hat Petra Roters in einer Fortbildung gelernt: Reframen heißt das Zauberwort. Es bedeutet, andere Sichtweisen zuzulassen. Beispielsweise nicht nur zu bekritteln, was ein anderer nicht tut oder leistet, sondern auch (an)erkennen, dass er dafür an anderer Stelle viel Positives einbringt.

Und immer wieder sei es wichtig, „etwas zu finden, das einem gut tut“. Sie selbst hat eine ideale Antwort gefunden: „Ich bin gern Chorsängerin, aber manchmal gern Dirigent. Deshalb“, Petra Roters lacht, „bin ich Schulleiterin geworden“.