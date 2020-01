Gescher. Viel Spaß, gute Laune und zahlreiche Lacher: das gibt es am Donnerstag (9. 1.) und Freitag (10. 1.) im Cheers in Gescher, wie es in der Ankündigung heißt. Auf dem Programm stehen dann gleich zwei Comedy-Shows mit insgesamt acht unterschiedlichen Künstlern.

Von Allgemeine Zeitung