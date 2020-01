Die Einführung von Pfarrer Jung in die Pfarrstelle ist am Sonntag (19. 1.) um 14 Uhr in der Benediktuskapelle in Reken-Maria Veen durch den Stellvertreter des Superintendenten, Synodalassessor Pfarrer Hans-Peter Marker. Im Anschluss an den Gottesdienst lädt die Evangelische Kirchengemeinde zu einem Empfang in den Benediktussaal ein.

Pfarrer Jung ist in der Gemeinde seit langem bekannt. Seit Oktober 1996 arbeitet er in der Gemeinde mit und hatte 2007 die Dauer-Vakanzvertretung im Bezirk Gescher übertragen bekommen.

Seit der Erkrankung des Rekener Pfarrers Dr. Dirk Fleischer im November 2016 hatte er zudem die Vertretungsdienste im Bezirk Reken übernommen. Mit der Berufung von Pfarrer Jung in die Pfarrstelle ist aus einem jahrelangen Provisorium nun eine dauerhafte Lösung geworden.

Formal erfolgt die Einführung in die zweite Pfarrstelle der Kirchengemeinde. Doch die erste Pfarrstelle soll nicht wieder besetzt, sondern aufgelöst werden.

In Gescher und Reken leben etwa 4000 evangelische Christen. Das ist ein Drittel mehr, als nach dem derzeitigen Schlüssel pro Pfarrstelle vorgesehen ist.

Um trotzdem einen angemessenen Pfarrdienst zu gewährleisten, wird die Kirchengemeinde Gescher-Reken pfarramtliche Unterstützung aus den Nachbargemeinden bekommen und sich gleichzeitig an der Finanzierung des Pfarrdienstes in der Nachbarschaft beteiligen.

Nach einem jahrelangen Beratungsprozess haben sich die Kirchengemeinden Gescher-Reken, Gemen, Borken und Rhede inzwischen auf einen fairen Lastenausgleich geeinigt und damit den Weg frei gemacht für die Wiederbesetzung der Pfarrstelle in der Gemeinde Gescher-Reken.