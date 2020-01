Gescher. Gleich zwei Mal war am Dienstag die Hilfe der Feuerwehr gefragt: bei einem Brand in einem Kunststoffbetrieb in der Stadtlohner Straße am Mittag und bei einem Ölunfall auf der Berkel am Nachmittag. „Das ist durchaus ungewöhnlich, dass wir an einem Tag gleich zu zwei Einsätzen gerufen werden – und das zum Jahresauftakt“, kommentierte Stadtbrandinspektor Christian Nolte.

Von Manuela Reher