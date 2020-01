„Seit 50 Jahren gehört er der SPD an. Wolfgang Kramer hat den SPD-Ortsverein und die gesamte Geschichte der Stadt Gescher seit 1969 bis heute geprägt – wie kaum ein anderer“, sagte Jaziorski.

Zu dem Engagement von Wolfgang Kramer gehören insgesamt 40 Jahre Ratsarbeit, 25 Jahre Fraktionsvorsitz und zehn Jahre Mitgliedschaft im Kreistag und viele weitere Jahre Mitarbeit im Vorstand der SPD Gescher. Nicht zu vergessen die Arbeit in Aufsichtsräten und Gesellschafterversammlungen – zum Beispiel bei der Geno oder den Stadtwerken. So fasste der aktuelle Vorsitzende die Laufbahn von Wolfgang Kramer zusammen.

Jaziorski dankte dem Jubilar für 50 Jahre geleistete Arbeit und seinen unermüdlichen persönlichen Einsatz für die Belange der Menschen in Gescher und im Kreis.

Besonders hob Jaziorski die guten Entscheidungen 2006/ 2007 um die Gewerbeentwicklung an der Bundesstraße 525 hervor, die Kramer in Zusammenarbeit mit der SPD-Fraktion und dem damaligen Gescheraner SPD-Bürgermeister Heiner Theßeling vorangetrieben habe. Dass diese weitreichende Entscheidung von enormer Bedeutung gewesen sei, zeige sich heute an der gesunden Entwicklung der Gewebegebiete an der B 525.

Auch der SPD-Antrag von 1992 auf Einrichtung einer Gesamtschule trage die Handschrift von Wolfgang Kramer. Es sollte noch lange dauern, aber mittlerweile gibt es in Gescher die Möglichkeit, auch das Abitur zu erhalten.

Die erfolgreiche sozialdemokratische Kommunalpolitik sei eng mit dem Namen Wolfgang Kramer verbunden, betonte Marc Jaziorski .