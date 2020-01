Feuerwehr bekämpft kilometerlange Ölspur

Eine viele Kilometer lange Ölspur zog sich am Dienstagvormittag durch den Kreis Borken. Betroffen waren auch Gescher und Hochmoor: Beide Löschzüge rückten aus, um den ausgelaufenen Dieselkraftstoff zumindest in den Kurvenbereichen abzustreuen und so die Verkehrsgefährdung zu mindern. Nach Angaben der Feuerwehr war es vermutlich ein Bus der Linie R 51, der auf der Strecke von Coesfeld via Gescher, Hochmoor, Velen und Borken Richtung Bocholt aus ungeklärter Ursache Diesel verloren hat. In Gescher war das Stadtgebiet von der B 525 bis zur Haltestelle Fabrikstraße und dann die Strecke Richtung Hochmoor betroffen. Die Wehr war knapp zwei Stunden im Einsatz. Die Aufnahme des Bindemittels soll durch eine Fachfirma erfolgen.

Von Jürgen Schroer