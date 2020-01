Gescher (sk). Ein halbes Jahrhundert ist es her, dass die Kolpingsfamilie die Gescheraner erstmalig zu einem öffentlichen Karnevalsfest eingeladen hat. Am Samstag (25. 1.) soll dieses Jubiläum mit einer großen närrischen Sause gefeiert werden. Hierzu sind alle Karnevalsfreunde und Feierlustigen in den Saal Tenbrock-Kösters eingeladen.

Von Franz-Josef Schulenkorf