Einbruch in Wohnhaus

Gescher. Unbekannte haben sich gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus in Gescher verschafft, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen.

Die Einbrecher durchsuchten diverse Schränke und Schubladen des Hauses an der Beethovenstraße. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest, teilt die Polizei mit. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen Samstag, 12 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Ahaus, Tel. 02561/9260.