Befreiung von NS-Herrschaft

Gescher. Zum Gedenken an die Befreiung der Niederlande aus der NS-Herrschaft findet alle fünf Jahre am 5. Mai das Befreiungsfest statt. Am Samstag, 9. Mai 2020, sind zu diesem Gedenktag verschiedene Veranstaltungen für jede Altersklasse vorgesehen. Zum Start einer mehrwöchigen Veranstaltungsreihe findet bereits am 31. März ein gemeinsamer Gedenkzug mit dem Bürgermeister von Berkelland-Neede, Joost van Oostrum, Bürgermeister Thomas Kerkhoff und Vertretern aus Großbritannien statt.

Von Allgemeine Zeitung