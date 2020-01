Gescher. Unzählige freiwillige Überstunden werden derzeit in der Glockenstadt geleistet. Nachbarschaften, so wie hier An den Bachgärten, Vereine, Cliquen und Hütten bemühen sich, einen Wagen für den Karnevalsumzug am 9. Februar auf die Räder zu stellen. In Hallen, Garagen und Scheunen wird fleißig gewerkelt und gebaut, um den Lindwurm der Freude zu bereichern. Foto: sk

Von Allgemeine Zeitung