Keine Radwallfahrt zum Annaberg

Gescher. Die über 450 Jahre alte Tradition der Fußwallfahrt von Tungerloh zum Annaberg bei Haltern wird fortgeführt. Überlegungen im Kapellen-Beirat, diese Prozession mit einer Radwallfahrt zu kombinieren, werden vorerst nicht weiterverfolgt. „Mit 50 Pilgern ist die Beteiligung wieder gut“, stellte Edeltraud Ening in der Tungerloh-Versammlung fest, die am Mittwochabend im Landhaus Capellen stattfand. Vorsitzender Klaus Herbstmann rief dazu auf, in den Familien besonders die jungen Leute anzusprechen und zum Mitgehen zu motivieren. Wem der knapp 40 Kilometer lange Weg zu weit sei, der könne auch Teilstrecken gehen.

Von Jürgen Schroer