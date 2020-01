Wenn er am Bacchussamstag (8. 2.) den Umzug durch die Stadt zum Rathaus anführt, sind die Stunden des noch amtierenden Prinzen Andy I. (Schücking) aus der Nachbarschaft „Schollerhook“ gezählt. Prinz Andy wird in seiner letzten Rede auf dem Rathausplatz den Dank an sein närrisches Volk richten, bevor am Sonntag gegen 13 Uhr am Rathaus sein Nachfolger präsentiert wird.

Narren, die sonntags ab 13.30 Uhr am Umzug teilnehmen wollen, müssen sich bis Freitag (31. 1.) angemeldet haben. Vordrucke im Internet unter www.karneval-gescher.de. Die Ausgabe der Zugnummern erfolgt am Dienstag (4. 2.) ab 19 Uhr im Hotel Grimmelt.