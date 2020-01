Nach Unfall geflüchtet und aggressiv

Gescher/Stadtlohn. In der Nacht zum Sonntag übersah ein Autofahrer aus Gescher auf der Straße „Alter Dyk“ in Stadtlohn ein Straßenbeet, überfuhr es und prallte anschließend gegen einen geparkten Pkw. Es entstand ein Sachchaden in einer Gesamthöhe von circa 10 000 Euro. Der 28-Jährige fuhr weiter, allerdings blieb sein Pkw kurz darauf aufgrund der Unfallschäden liegen. Zeugen entdeckten den Pkw an der Einmündung Alter Dyk/Annastraße – der Mann saß noch am Steuer. Gegenüber dem Rettungsdienst und den Polizeibeamten verhielt sich der stark alkoholisierte Gescheraner sehr aggressiv. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein sichergestellt. Ein Arzt entnahm Blutproben, um die Blutalkoholkonzentration und möglichen Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Der 28-Jährige wurde vorsorglich stationär im Krankenhaus aufgenommen.

Von Allgemeine Zeitung