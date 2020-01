Feuerwerk der Freude im Jubiläumsjahr

„Mit so vielen Gästen hatten wir nicht gerechnet!“ freute sich das Orga-Team mit Matthias Lütjann, Dirk Füchtmann, Manni Blesenkemper und Jürgen Richter an der Spitze. Für die Gestaltung der Bühne zeichneten Matthias Fedder, Alexander Horstick, Michael Dietz, Jürgen Richter und Dirk Füchtmann verantwortlich, wobei das bunte Hintergrundbild in der Kreativgruppe von Haus Hall entstand.

Unter großem Jubel wurde das Prinzenpaar Bernd Lucahsen und Heide Beeke nebst ihrem Gefolge mit Holger Beeke und Barbara Charbon sowie Nico Charbon und Judith Lucahsen von den mehr als 250 Narren begrüßt. Schlag auf Schlag ging es im Programm, das von Mathias Lütjann und Dirk Füchtmann souverän moderiert wurde.

Die Mädchentanzgruppe des SV Gescher, die „Chicas“, sowie die Tanzgarde „SV Gescher Blaue Garde“ brillierten mit ihren Darbietungen. Seinen Beruf zum Büttredner machte Martin Pollmann, der aus seiner Arbeit als Polizist zu berichten wusste. „Ich bin zwar nicht der Schnellste und auch nicht der Hellste, aber für die Kreisstadt Coesfeld reicht es gerade!“, sorgte er nicht nur mit dieser Pointe für Lacher.

Es gehört zur Tradition, dass bereits vor der eigentlichen Proklamation das Haus Haller Prinzenpaar dem Kolping präsentiert wird. Mit Prinz Christoph und seiner Prinzessin Marie wird die Einrichtung für Menschen mit Behinderungen in diesem Jahr in den Kolping-Karneval integriert.

25 Jahre moderierte Siggi Schmidt den Kolping-Karneval bis er diese Aufgabe 1998 an Jürgen Richter übertrug. Jetzt schlüpfte er nochmals in die Rolle des Sitzungspräsidenten und begrüßte mit erstickter Stimme seinen Freund, die Tollität Stadtprinz Andy II. (Schücking).

Eine nicht weg zu denkende Größe beim Kolping sind Manni Blesenkemper und seine Bütt-Partnerin Doris Schöning. Sie schraubten mit ihrem gelungenen Vortrag die Stimmung in die Höhe.

Absolutes Highlight neben den Traumtänzern, einem echten Gescheraner Männerballett, war der „Wächter der Flammen“. Mit einer atemberaubenden Licht- und Farb-Show begeisterte Eric Haarhaus aus Borken das Publikum. „Hiermit hat Kolping einen Volltreffer gelandet“ hieß es. Keine Chance auf einen Preis bei der Kostümprämierung hatten Pfarrer Wenning und Kaplan Jacob: „Die tragen seit drei Jahren stets die gleiche Verkleidung“, so Moderator Lütjann. Da kamen eher die Zebras, die Sesamstraße oder aber die (der) Diva zum Zug, die mit einem Präsent belohnt wurden.