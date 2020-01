Stolz zeigten die Roten Socken und die Bacchusjünger am Samstag ihr Werk. Nicht selbstverständlich ist es, dass ein Karnevalsumzug unfallfrei verläuft, wie es die jüngste Vergangenheit zum Beispiel in Köln gezeigt hat. Und so kam in Gescher das alte Sprichwort „An Gottes Segen ist alles gelegen!“ zum Tragen. Pfarrer Hendrik Wenning hatte im Vorfeld sofort zugesagt, dem neuen Wagen den kirchlichen Segen zu geben. Sämtliche Größen des Gescheraner Karnevals, darunter auch der noch amtierende Stadtprinz Andy II. (Schücking), trafen sich an der Karnevalshalle, um diesem Akt beizuwohnen. Dem Anlass entsprechend wusste Wenning die Gebete in Reimform zu sprechen, bevor er den Wagen mit Weihwasser besprengte. Ihm zur Seite stand Siko van Nuland als Messdiener.

Der diesjährige Karneval steht unter dem Motto „Westfälischer Friede“, was jedoch mit dem westfälischen Frieden, der vor 372 Jahren in Münster geschlossen wurde, nur wenig zu tun hat, wie Heisterkamp erläuterte. Friede sei vielmehr zwischen den beiden Gruppierungen Rote Socken und Bacchusjünger geschlossen worden, habe man sich doch jahrelang verbal freundlich attackiert. Zeichen des „Westfälischen Friedens“ demonstrierten Matthias Ening (Bacchus-Jünger) und Stefan Rudde (Rote Socken): „Was ist ein Friede in der Glockenstadt ohne Friedensglocke?“, fragte sich der Bacchusjünger-Nachwuchs und hatte deshalb eine 19 Kilogramm schwere Glocke gießen lassen. Pfarrer Wenning hatte die Aufgabe, auch diese zu segnen. „Eine Glockenweihe ist nicht alltäglich“, meinte er. Doch damit nicht genug: Theo Heisterkamp hatte eine Christophorus-Plakette dabei, die er – nachdem auch sie gesegnet worden war – auf den Wagen klebte. Bekanntlich ist der Heilige Christophorus Schutzpatron der Verkehrsteilnehmer.

„Bei so viel kirchlichem und meinem Segen hoffe ich, dass ihr immer gesund nach Hause kommt“, meinte Heisterkamp. Gott zur Ehre und dem Pfarrer zur Freude stimmten die Karnevalisten lautstark das bekannte „Taizé-Halleluja“ an.

Die Idee, gemeinsam einen Wagen zu bauen, war nach dem Karnevalsumzug im vergangenen Jahr aufgekommen. „Schließlich war noch Platz in der Halle“, sagte Jürgen Tubes. Gesagt, getan: Nachdem ein Fahrgestell ausfindig gemacht worden war, ging es in die konkrete Planung. Hier engagierte sich insbesondere Georg Korf. Unter der Bauleitung von Werner Kramer wurde sehr viel Rost entfernt und noch mehr Farbe aufgetragen, um den Wagen in ganzer Pracht erstrahlen zu lassen. „Ohne Mampf kein Kampf“, nach dieser Devise versorgte „BuBa“ Friedhelm Pietruschka die Handwerker regelmäßig mit leckerem Essen. Gezogen wird der neue Wagen von einem Massey Fergusson Oldtimer-Traktor, der von zwei Pferde-Figuren flankiert wird. Benannt sind diese gelungenen Pferde-Skulpturen nach Franz-Josef (Kramer), der 1996 die Bacchusjünger, und Willi (Strotmann), der 1991 die Roten Socken gegründet hat.

Beim Umzug am Karnevalssonntag (9. 2.) wird der Prunkwagen der breiten Öffentlichkeit präsentiert.