Gescher. Am vergangenen Wochenende bereiteten sich die Musikerinnen und Musiker des Hauptorchesters des Musikzuges Gescher final auf das anstehende Kirchenkonzert vor. Gemeinsam mit dem Dirigenten Roman Reckling probten sie das abwechslungsreiche Konzertprogramm. Die Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen sich am kommenden Sonntag auf Klänge aus verschiedenen Genres freuen. „Für jeden Geschmack ist etwas dabei“, ist die erste Vorsitzende Mareike Herzog überzeugt. So wird das Orchester Stücke aus Rock, Pop, Film und Musical, instrumental und mit Gesang, präsentieren. Die Stückauswahl enthält auch Highlights der Konzerte aus dem letzten Jahr. Das Konzert findet am Sonntag (2. 2.) um 15 Uhr in der St.-Pankratius-Kirche statt. Das Konzert dauert circa 1,5 Stunden, eine Pause ist nicht vorgesehen. Der Eintritt ist frei, der Musikzug freut sich aber über jede Spende für den Verein, heißt es.

Von Allgemeine Zeitung