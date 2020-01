Ludger Nienhaus bleibt am Ruder

Ludger Nienhaus bleibt Vorsitzender. Als Kassierer, fungiert weiterhin Bernhard Meinker. Auch Beisitzer Werner Potthoff verlängert seine Amtszeit. Michael Greiwe, dankte dem gesamten Vorstand für die geleistete gute Arbeit. Im Jahresbericht listete Ludger Nienhaus die Veranstaltungen 2019 auf, wie die Monatsversammlungen in der Gaststätte ,,Pub Boulevard“ sowie den Landgang, Messeabend, die Mast- und Anlagenpflege, den Maigang, das Maibaum-Aufstellen, den Kurztörn mit der ,,Waterlelie, die Monatsversammlung außerhalb in Deventer in den Niederlanden, das Lagerfeuer, Bordfest, den nautischen Abend, Liederabend, die Kranzniederlegung am Volkstrauertag, zwei Kegelabende und die Vorstandssitzung auf. Nienhaus erinnerte auch an das feierliche Jubelfest ,,60 Jahre Marinekameradschaft Gescher“. Alle Veranstaltungen und Geburtstagseinladungen seien gut angenommen worden. Schriftführer Bernhard Borgmann verlas das Protokoll der Generalversammlung vom 18. Januar 2019. Kassierer Bernhard Meinker verwies in seinem Bericht auf einen erfreulichen Kassenbestand. Kassenprüfer Michael Greiwe bescheinigte ihm eine einwandfreie Kassenführung. Auch über die Feste und Einladungen zu runden Geburtstagen und Geburtstagsbesuche bei Mitgliedern über 80 Jahren sprachen die Teilnehmer der Versammlung. Ebenfalls wurde einigen Jubilaren für langjährige Treue gratuliert.

Der bisherige Internet-Auftritt werde nicht mehr ausreichend frequentiert und soll – wie besprochen – auslaufen. Die bisherigen Festumlagen wurden besprochen und festgelegt. Für besondere Shanty-Auftritte soll es im Vorfeld Proben geben; Liedfolgen sollen bestimmt werden. Als Termin für die nächste Generalversammlung wurde der 15. Januar 2021 bestimmt, wiederum in der Gaststätte ,,Am Stadtpark“.

Viel vorgenommen hat sich die Marienkameradschaft auch in diesem Jahr: Landgang am 15. Februar, Messeabend am 20. März, Mast- und Anlagenpflege am 18. April, Maigang am 30. Mai, Maibaum-Aufstellen am 31. Mai, Knoten-Spleißen-Grillen am 19. Juni, Monatsversammlung außerhalb am 5. Juli, Lagerfeuer und Shanties am 14. August, Bordfest/ Sommerfest am 5. September, nautischer Abend am 16. Oktober, Liederabend am 13. November, Teilnahme am Volkstrauertag am 15. November und Messeabend am 18. Dezember.