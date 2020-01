Jana Friedrich zählt zu den Besten

Gescher. Mucksmäuschenstill war es im Zuhörerraum, als die Schüler im Haus der Begegnung zum Buch griffen. Hier fand jetzt der Regionalentscheid der Region Borken-Nord im Vorlesewettbewerb der 6. Klassen statt, organisiert von der Stadtbücherei St. Pankratius. 17 Schulsieger aus den weiterführenden Schulen in Gescher, Stadtlohn, Vreden, Gronau, Ahaus, Heek und Schöppingen traten an. Zu den sechs Siegern, die sich am Ende über schmucke Urkunden freuten, zählt auch Jana Friedrich von der Gesamtschule Gescher. Sie werden am 29. Februar beim Kreisentscheid im Kreishaus Borken antreten.

Von Allgemeine Zeitung