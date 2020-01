Anke Schwöppe (Caritasverband Borken) sensibilisierte die knapp 20 Teilnehmer der Veranstaltung dafür, wie sie im musealen Bereich mit alten Menschen mit und ohne Demenzerkrankung umgehen könnten. Im Rahmen ihrer Aufgaben liege die Beratung von Demenzkranken unter Einbeziehung der Familien und der pflegenden Angehörigen.

Schwöppe verglich den Zustand von Demenzkranken mit einer großen Bibliothek. „Alle Dementen haben Gedächtnisstörungen. Jeder von uns hat eine große Bibliothek im Kopf, in der ganz viele Bücher stehen mit unseren Erlebnissen und Erfahrungen. Bei gesunden Menschen kommt jeden Tag ein neues Buch hinzu. Bei Demenzkranken kommt kein neues Buch dazu, aber die alten Bücher sind vorhanden.“

In einer kleinen Diskussionsrunde wurde deutlich, wann diese alten „Bücher“ wieder genutzt würden. Das könne ein Begriff sein, der Erinnerungen auslöse. Es könne auch das Anfassen eines Stoffes oder eines Gegenstandes sein, den die betreffende Person früher gestickt oder hergestellt hat. „Das gesprochene Wort muss mit der Körperhaltung übereinstimmen. Kurze verständliche Sätze und Wiederholung der Informationen sind ebenfalls wichtig. Vermeiden Sie Vorwürfe und wirken Sie bestimmend“, gab Anke Schwöppe den Teilnehmern mit auf den Weg.

Dagmar Tegeler (Haus Hall Gescher) ist in ihrer Einrichtung schwerpunktmäßig damit beschäftigt, Alternativen zur Sprache anzubieten, wenn ein geistig oder körperlich Behinderter nicht sprechen oder sich nur mangelhaft äußern kann. Dann bietet sie die leichte Sprache an. Ihre Erfahrungen gab sie auch an die Teilnehmer weiter. Selbst etwas machen zu können in einem Museum, sei besser für diese Menschen, als nur zuzuhören. „Wiederholungen in leichter Sprache sind wichtig. Diskussionen sind mit unseren Menschen sehr, sehr schwierig“, räumte Tegeler ein. Tegeler war auch als Übersetzerin für leichte Sprache zuständig.

„Leichte Sprache bedeutet, einfache Sätze, unterstützt durch Gestik, zu formulieren. Leichte Sprache hilft Menschen mit Lernschwierigkeiten, mit Demenz, mit mangelnden Deutschkenntnissen und mit Leseschwierigkeiten, etwas besser zu verstehen“, erläuterte Tegeler. Bekannte deutsche Wörter gehörten dazu, der einfache traditionelle Satzbau und eine klare Schrift. Und bestimmte Gebärden, die nichts mit der traditionellen Gebärdensprache zu tun haben, erleichterten die Verständigung. Dafür gab sie ein paar Beispiele, die sie mit den Anwesenden intensiv einstudierte.