Friedensstifter erfolgreich im Einsatz

Nun mussten die Kinder verschiedene Elemente einer Streitschlichtung kennenlernen. In vielen praktischen Rollenspielen und Gesprächen wurden die Jungen und Mädchen gut auf ihre Aufgabe vorbereitet. Die ersten Pausen waren noch recht ruhig, aber die Kinder der Von-Galen-Schule wenden sich immer häufiger mit ihren Angelegenheiten an die Friedensstifter, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Und die helfen gerne und engagiert bei der Lösung des Konfliktes. Dabei liegt das Hauptaugenmerk nicht auf der Streitklärung, sondern auf der Friedensstiftung.

Gut zu erkennen sind sie an ihren Warnwesten und den farbigen Mützen. Sie warten während der großen Pause an den Schuleingängen, um Frieden zwischen den Schülern zu stiften. „Wir sind froh, dass ihr da seid!“ – Das sagen die Kinder der Von-Galen-Schule über die Friedensstifter. Und die sind stolz auf ihre Aufgabe.