Wahlausschuss muss erneut tagen

„Eigentlich waren wir mit der Sitzung vom 14.1.2020 und der gefundenen Wahlbezirkseinteilung fertig. Diese hätte nur noch bekannt gemacht werden müssen“, so Kerkhoff. Nunmehr habe aber der Landeswahlleiter über die Bezirksregierung und den Kreis Borken eine Änderung seiner Rechtsauffassung als Auswirkung des Urteils des Verfassungsgerichtshofes vom 20.12.2019 mitgeteilt. Danach kommt es bei der Wahlbezirkseinteilung nicht mehr auf Einwohner (Deutsche und EU-Staatsangehörige) zum Stichtag 30.4.2019 an, sondern alleine auf die Wahlberechtigten (Deutsche und EU-Staatsangehörige). „Die Rechtsauffassung des Landeswahlleiters ist für uns bindend“, erläutert Kerkhoff. Andernfalls riskiere man die Möglichkeit zu Anfechtung der Wahl. Auch wenn es ärgerlich sei, dass die Änderung der Rechtsauffassung so spät erfolgte, sodass man nun noch einmal bis Ende Februar die Wahlbezirkseinteilung überarbeiten müsse, habe dies zu erfolgen.

Auswirkung dieser Änderung ist, dass die Wahlkreiseinteilung des Wahlausschusses so nicht mehr möglich ist. Zwar können die Wahlbezirke 1-7 sowie 10-16 unverändert bestehen bleiben, da sich hier auch nach der Änderung der Bemessungsgrundlage keine Abweichung von 15 Prozent zum Durchschnittswahlbezirk ergibt. Eine Abweichung über die Grenzen von 15 % ergibt sich aber in Wahlbezirk 8. Dort betrug die Abweichung nach unten bisher nur -10,5 Prozent, jedoch war die Einteilung auf der Basis von Einwohnern erfolgt. Da in dem Gebiet viele Familien mit Kindern unter 16 wohnen, werden diese als Einwohner mitberechnet, aber sind keine Wahlberechtigten.

Da nun auf Wahlberechtigte abzustellen ist, springt die Abweichung auf 17 Prozent zum Durchschnittswahlbezirk, sodass dem Wahlbezirk etwa 20 wahlberechtigte Personen fehlen. Die bisherige Einteilung auf Einwohnerbasis hatte bewusst vorgesehen, den Wahlbezirk 8 bei dieser Wahl etwas kleiner zu belassen, da dieser perspektivisch zur Kommunalwahl 2025 durch das neue Baugebiet am Schultenrott anwachsen wird. So ist es möglich, dass ggf. zur Wahl 2025 erneut eine Änderung ansteht.

„Zur Kompensation werden wir dem Wahlbezirk 9 aus dem Wahlbezirk 8 eine oder zwei Straßen mit etwa 70 Personen zuordnen“, erläutert Fachdienstleiterin Heike Twyhues die notwendig gewordene Anpassung. Die Verwaltung teilt mit, dass am Mittwoch (12. 2.) um 17.30 Uhr vor der Sitzung des Haupt- u. Finanzausschusses eine weitere Sitzung des Wahlausschusses stattfinden muss, um diese Änderung zu beschließen. Wichtig für die Parteien sei, dass vor der Änderung der Wahlbezirke, dem Beschluss des Wahlausschusses und dessen Bekanntmachung keine Aufstellungsveranstaltung Gültigkeit für die Wahl 2020 erlange. Daher werden die Parteien gebeten, die Aufstellungen der Ratskandidaten frühestens für Ende Februar 2020 vorzusehen.