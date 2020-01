Ab Montag Anmeldung an der Gesamtschule

Gescher. Das Anmeldeverfahren für die Gesamtschule Gescher findet für Schülerinnen und Schüler der zukünftigen Klasse 5 in der Zeit vom 3. bis 6. Februar 2020 in der Gesamtschule statt. Von Montag bis Donnerstag besteht vormittags zwischen 8.30 und 12.30 Uhr die Möglichkeit zur Anmeldung. Nachmittags stehen die Mitglieder der Schulleitung am Montag und Dienstag von 14 bis 16 Uhr zur Verfügung und am Mittwoch von 14 bis 19 Uhr. Zur Anmeldung sind die Geburtsurkunde des Kindes, die Anmeldescheine und das letzte Grundschulzeugnis mitzubringen. „Wir freuen uns besonders, wenn auch die Kinder mit zum Anmeldegespräch kommen“, teilt die Gesamtschule mit. Für zukünftige Oberstufenschülerinnen und -schüler, die zurzeit noch nicht die Gesamtschule Gescher besuchen, findet das Anmeldeverfahren am Montag (3. 2.) und Dienstag (4. 2.) statt, vormittags von 8.30 bis 12.30 Uhr und am Nachmittag von 14 bis 16 Uhr. Zur Anmeldung mitzubringen sind das Zeugnis des ersten Halbjahres des Schuljahres 2019/2020 und die Geburtsurkunde.

Von Allgemeine Zeitung