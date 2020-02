Mit „Prinzenwiegen“ geht’s los

Bereits am Dienstag (4. 2.) ab 19 Uhr treffen sich die Nachbarschaften und Gruppen, die am Umzug teilnehmen, im Hotel Grimmelt zur Bekanntgabe der Startaufstellung. Insbesondere die Treckerfahrer sind dazu eingeladen. Der Nachweis zur Entrichtung des „Zuggroschens“ ist dabei bereit zu halten.

Am Freitag (7. 2.) gibt es einen heißen Tipp für alle Jecken: „Red Socks Clubbing“ heißt es ab 21 Uhr im Biercafé „Zur Kanne“. Beim absoluten Insidertipp werden Stand-up Comedy, Büttbeiträge oder Gesangsdarbietungen auf klitzekleiner Bühne geboten.

Tags drauf wird dann beim nächsten Höhepunkt der Symbolfigur der Karnevalisten, dem Weingott Bacchus, gehuldigt. Derzeit noch im Schaufenster der Weinhandlung „Secco“ zu bewundern, wird er am Samstag (8. 2.) in einer prunkvollen Kutsche zu seinem Stammplatz im Rathaus-Foyer gefahren. Ab 14.11 Uhr begleiten ihn dabei die Nachbarschaften im Rahmen des traditionellen „Bacchusumzuges“, Start ist auf dem Hauskamp. Am Rathaus angekommen, hält Prinz Andy II. seine letzte Rede an die Narrenschar. Mit dem Aufstellen des Weingottes „Bacchus“ ist dann endgültig der Startschuss für den Höhepunkt des Straßenkarnevals am Sonntag gefallen. Buttons, Pins, Schals und Karnevalsfahnen werden auf dem Rathausvorplatz zum Verkauf angeboten. Die Wirte in der Glockenstadt haben extra zwei große Festzelte in der Innenstadt aufgestellt, zudem bieten die Säle in den Hotels Grimmelt, Tenbrock und im „Domhotel“ ausreichend Platz für alle Narren. Partyanimateure und bekannte DJs werden für die passende Stimmung sorgen. Der Prinz samt Garde wird auf seiner Abschiedstournee mit großem Gefolge in die Festsäle und Zelte der Stadt einmarschieren und so zur ausgelassenen Stimmung beitragen, heißt es.

Alle Narren fiebern am Sonntag (9. 2.) dem großen Moment entgegen. Wer wird Prinz Karneval 2020? Gegen 13 Uhr wird endlich das Geheimnis am Rathaus gelüftet, der neue Prinz wird erstmalig zur hoffentlich zahlreich erschienenen Narrenschar sprechen. Die am Umzug teilnehmenden Nachbarschaften werden gebeten, sich bis 12.30 Uhr mit ihren Wagen an den entsprechenden Aufstellplätzen einzufinden; der Umzug startet gegen 13.30 Uhr und wird sich wieder in zwei großen Schleifen ausschließlich durch die Innenstadt bewegen. Über die Armlandstraße bis hin zur Ecke Westerkamp wird erneut eine Familienzone eingerichtet. Hier sind die Zugteilnehmer explizit aufgefordert, die Musiklautstärke auf den Wagen deutlich zu drosseln. Die kleinsten Zuschauer am Straßenrand sollen so mit ihren Eltern unbeschwert den Zug genießen können. Die Narren werden in dieser Zone besonders viel Kamelle werfen.

Nach dem Umzug wird in den Nachbarschaften, Kneipen und Sälen sowie in den Festzelten der Stadt richtig gefeiert, der neue Prinz wird dabei auf seiner Reise durch die Stadt viele Stationen ansteuern und mit den Narren die Post abgehen lassen.