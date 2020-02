Im August 2004 wurde die Bürgeraktion der Grünpaten vom Fachbereich Umwelt der Stadt Gescher ins Leben gerufen. Sinn dieser Aktion ist die ehrenamtliche Pflege von städtischen Grünflächen im Straßenraum. Wenn Anlieger sich bereit erklären, die vor oder neben ihrem Grundstück liegende städtische Grünfläche zu pflegen, können sie sich auf eine Einladung zur alljährlichen Grünpatenparty freuen. Dies ist als Dankeschön der Stadt Gescher an alle Bürger gedacht, die sich in diesem Bereich ehrenamtlich engagieren und so zu einem ansehnlichen Stadtbild beitragen.

Mittlerweile sind über 650 Patenfamilien bei der Stadt Gescher registriert, sie alle erhalten im Februar eine Einladung zur Grünpatenparty. Diese findet am 13. März ab 19.30 Uhr im Mensagebäude der Gesamtschule statt. Bei Getränken und einem kleinen Imbiss wird sich wieder ein zwangloser Abend entwickeln, bei dem alle Paten die Möglichkeiten haben, untereinander ins Gespräch zu kommen. Für das musikalische Rahmenprogramm sorgt an diesem Abend „dj-fitti“.

In diesem Rahmen wird auch der Klimaschutzpreis 2020 verliehen, den die Stadt Gescher gemeinsam mit der innogy SE ausschreibt. Preiswürdig ist das Engagement von Einzelpersonen, Vereinen oder Gruppen rund um die Themen Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Energiebewusstsein und natürlicher Lebensräume. Der Erstplatzierte erhält 500 Euro, die Plätze zwei und drei sind mit 300 bzw. 200 Euro dotiert. Bewerbungen müssen bis zum 2. März schriftlich bei der Stadt Gescher (zu Händen Frau Gabriele Magnolo) eingegangen sein. Eine Jury entscheidet dann über die Vergabe der Preise.

Wie in den Vorjahren sind die Grünpaten wieder Gäste der Stadt. Für die Grünpaten aus Hochmoor sowie den Bereich der Straße „Schultenrott“ wird darüber hinaus ein weiterer Service angeboten: Für sie steht ein kostenloser Bustransfer zur Verfügung, der alle Grünpaten sicher zur Veranstaltung hin und auch am späten Abend wieder nach Hause bringen wird. Die Verwaltung weist darauf hin, dass es sich bei der Patenparty um eine geschlossene Veranstaltung ausschließlich für Grünpatenfamilien handelt. Auskünfte zu dieser Veranstaltung erteilen im Rathaus Marion Behnke, Tel. 60-363, und Gabriele Magnolo, Tel. 60-328. Grünpaten, die versehentlich keine Einladung erhalten, wenden sich telefonisch an Frau Magnolo oder auch per E-Mail unter magnolo@gescher.de.