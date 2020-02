Gescher. Gewaltsam ein Firmenfahrzeug geöffnet haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch in Gescher. Die Einbrecher erbeuteten aus dem Citroen Jumper an der Eschstraße mehrere Werkzeuge, darunter ein Winkelschleifer der Marke Makita, eine Bohrmaschine, eine Handkreissäge und eine Stichsäge. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Ahaus, Tel. 02561/9260.

Von Allgemeine Zeitung