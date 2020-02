Unterricht fällt am Montag aus

Gescher (js). Vor dem Hintergrund der angekündigten Sturmlage fällt der Unterricht an der Gesamtschule Gescher und an den beiden Grundschulen am Montag (10. 2.) aus. Das teilte Bürgermeister Thomas Kerkhoff am Freitag nach Rücksprache mit den Schulleitungen mit. Hintergrund sind Warnungen des Deutschen Wetterdienstes: Demnach ist in ganz NRW in der Nacht von Sonntag auf Montag mit schweren Sturm- und Orkanböen zu rechnen, die den ganzen Montag noch anhalten sollen. Auch die Schulbusse zu den örtlichen Schulen fahren nicht. Nach Auskunft von Kerkhoff werden aber Lehrer am Montag anwesend sein, damit die Betreuung von Schülern, die trotz des Unterrichtsausfalls erscheinen, gewährleistet ist. „Kein Kind wird vor verschlossenen Türen stehen“, so der Bürgermeister. Bei extremen Witterungsverhältnissen entscheidet stets die Schulleitung in Absprache mit dem Schulträger, ob die Schule geschlossen wird.

Von Jürgen Schroer