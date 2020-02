Es ist eine Prinzessin! In Gescher schwingt Marion I. das Zepter

Gescher (js). Mindestens so groß wie das Orkantief „Sabine“ war die Überraschung, die die Stadtkarnevalisten den Gescheranern bereiteten: Erstmals in der 70-jährigen Karnevals-Historie bestieg am Sonntag eine Frau die Prinzenglocke. Marion I. (Pierk) heißt die Prinzessin, die nun für ein Jahr das Zepter schwingt. Im schwarz-goldenen Kostüm mit Diadem im Haar präsentierte sich die 47-Jährige aus der Nachbarschaft Kastanienweg vor dem Rathaus der jubelnden Menge, die sie mit „Marion, Marion“-Rufen feierte. „Sie ist seit zehn Jahren immer wieder vorgeschlagen worden“, freute sich Karnevalisten-Chef Theo Heisterkamp über den gelungen Coup. Wetterbedingt konnte Geschers erste Prinzessin nur eine verkürzte Runde drehen, aber die genoss sie sichtlich. Und das Volk machte begeistert mit.