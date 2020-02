Landwirte räumen Regale leer

Gescher. Mehrere Gescheraner Landwirte haben sich am vergangenen Freitag getroffen, um alle Milchprodukte der Marke „Milram“ in einer Supermarktkette an der Fabrikstraße sowie an der Hofstraße aufzukaufen. Hintergrund der Aktion ist laut Pressemitteilung eine gescheiterte Preisverhandlung der Molkerei Deutsches Milchkontor mit der Handelsgruppe RTG, welche sich nicht auf eine Preiserhöhung einlassen wollte. Daraufhin hat die DMK eG die Lieferung an diese Handelsgruppe eingestellt.

Von Allgemeine Zeitung