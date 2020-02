Gescher. Einbrecher haben in der Nacht zum Mittwoch an der Franz-Josef-Straße eine Garagentür aufgehebelt. Sie entwendeten ein Pedelec und ein Mountainbike, beide schwarz lackiert der Marke „Bergamont“, sowie einen Fahrradcomputer der Marke Bosch. Hinweise nimmt die Kripo in Ahaus entgegen: Tel. 02561/9260.

Von Allgemeine Zeitung