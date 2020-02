Gescher vor großem Abwasser-Deal?

Südlohn ist Vorreiter, will den Weg aber nur mit weiteren Partnern gehen. In Gescher ist der politische Raum informiert, in öffentlicher Sitzung will Kerkhoff das Thema am 11. März vorstellen. Die Umsetzung ist kompliziert: Während Nordkirchen im Verbandsgebiet liegt, müssten die Kommunen im Kreis Borken eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) gründen, an die sich der Lippeverband wiederum beteiligen würde. Auf diesem Wege wäre eine Übertragung der Abwasserbeseitigung möglich, was das Landeswassergesetz seit der Novellierung 2016 zulässt. Wichtig: Es handelt sich nicht um eine Privatisierung und nicht um einen Verkauf des Kanalnetzes, lediglich die Aufgaben und Pflichten der Abwasserbeseitigung würden übertragen.

Wichtige Steuerungsinstrumente würden bei der Kommune bleiben. Dazu zählen Investitionsplanung, Satzung und vor allem die Gebühren. Höhere Gebühren als Folge der Übertragung seien ausgeschlossen, weil es sich bei den Wasserverbänden in NRW um Non-Profit-Unternehmen handele, die keine Gewinne erzielen dürften, so die Bürgermeister. „Da schöpft niemand was ab“, so Kerkhoff. Auch die Mitarbeiter des Abwasserwerkes, die Kerkhoff am Mittwoch über den Sachstand informiert hat, müssten mit keinen Nachteilen rechnen: Sie hätten das Wahlrecht, ob sie weiterhin bei der Stadt oder bei der zu gründenden AöR beschäftigt sein wollten, und könnten weiterhin ihren Job machen. Wichtig ist Kerkhoff auch der Hinweis, dass es an der aktuellen Betriebsführung durch das Abwasserwerk Coesfeld nichts zu bemängeln gebe – das funktioniere seit drei Jahren einwandfrei. Sie würde allerdings auslaufen, sollte sich Gescher für die Übertragung der Abwasserbeseitigung entscheiden. Das wäre frühestens 2022 der Fall.

Was das Vorhaben besonders reizvoll macht: Für die Nutzung der bestehenden Abwasseranlagen durch den AöR/Lippeverband erhielte die Stadt Gescher – neben jährlichen Zahlungen für kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen – einen Wertausgleich. In Nordkirchen lag dieser Betrag bei 40 Millionen Euro. In Südlohn ist die Bewertung der Abwasseranlagen bereits erfolgt – das Ergebnis mochte Vedder noch nicht beziffern. Ob Gescher – deutlich größer als Nordkirchen – noch mehr kassieren würde, darüber wollte Kerkhoff gestern nicht spekulieren. In jedem Fall sei davon auszugehen, dass Gescher sämtliche Kredite im Kernhaushalt (rund 23 Mio. Euro) und die Schulden des Abwasserwerkes auf einen Schlag tilgen könnte. Das würde ganz neue Spielräume eröffnen, weil damit auch die jährlichen Zins- und Tilgungszahlungen der Stadt von zurzeit knapp 500 000 Euro entfallen würden. Einen ähnlichen Effekt erhofft sich Vedder für Südlohn. Was der Haken an der Sache ist? „Es gibt keinen“, versichert Südlohns Bürgermeister. Das Thema sei von allen Seiten geprüft worden. Vorrangiges Ziel sei aber nicht die Schuldenfreiheit, sondern die Sicherstellung einer funktionierenden Abwasserbeseitigung.

| Kommentar