Wehr beseitigt umgestürzte Bäume

Gescher (ffg). Die Feuerwehr rückte am Freitag gegen 8.30 Uhr nach Tungerloh-Capellen aus. Dort war auf einem Wirtschaftsweg ein Baum teilweise umgestürzt. Mit der Kettensäge zerkleinerten die Wehrmänner den Baum. Der noch stehende Baumstumpf war ebenfalls geschädigt, sodass er gefällt werden musste. Bereits am Vorabend wurde die Feuerwehr zu zwei umgestürzten Bäumen in einem Waldstück in Harwick gerufen, durch den ein oft durch Fußgänger und Fahrradfahrer genutzter Weg führt. Hier sperrte die Feuerwehr den Weg ab und informierte den Waldbesitzer, damit dieser die Bäume auf seinem Privatgrundstück in Eigenregie beseitigt. Foto: FFG

Von Allgemeine Zeitung