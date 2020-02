Pauken mit Engagement verbinden

Gescher. Lernen für die Zukunft – das sind gute schulische Leistungen verbunden mit großem sozialen Engagement. Die Schüler der Gesamtschule Gescher lernen nicht nur viel im Unterricht, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag im sozialen Bereich der Schule und der Stadt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Lernende in den Klassen 8 bis 10 übernehmen Verantwortung und engagieren sich als Sanitäter und Sporthelfer oder besuchen Altenheime und Kindergärten. Und nun ist die Schule im Rahmen der Kampagne „Schule der Zukunft – Bildung für Nachhaltigkeit“ in Coesfeld ausgezeichnet worden. Moderiert wurde die Veranstaltung von den beiden Zehntklässlern Sina Beeke und Manuel Plesker. Beratungslehrerin Cordula Ostermann freut sich: „Seit 2016 wird das Projekt Service Learning durchgeführt und erfährt durch die Preisverleihung eine große Wertschätzung.“

Von Allgemeine Zeitung