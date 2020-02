Gilde Estern wählt neuen Vorsitzenden

Gescher. Der Vorsitzende der St.-Johannes-Schützengilde Estern, Alfred Sicking, stellt sein Amt nach neun Jahren Vereinsführung zur Verfügung. Die Wahl eines Nachfolgers steht im Mittelpunkt der Generalversammlung, welche die Schützengilde am Samstag (29. 2.) abhalten wird. Der Vorstand lädt dazu alle Vereinsmitglieder um 20 Uhr in die Gaststätte Damm ein. Des Weiteren stehen auf der Tagesordnung unter anderem der Tätigkeits- und Kassenbericht, Wahlen sowie Informationen über den Stand der Planung für das diesjährige Schützenfest. Es findet am 11. Juni (Fronleichnam) und 12. Juni statt.

Von Allgemeine Zeitung