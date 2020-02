Zwei weitere intensive Tage der Probenarbeit, aber auch der Organisation standen anschließend auf der Agenda. So gilt es an diesen kompakten Probentagen doch das musikalische Grundgerüst für wenigstens die nächsten zwölf Monate festzuzurren.

Neben der Musik und der Geselligkeit gab es aber auch Gelegenheit zur Rückschau. So ist den Glöcknern ein Benefiz-Konzert im Hospiz Anna Katharina ganz besonders in Erinnerung geblieben. Dieses Konzert hatten die Handglöckner selber nach einer Ausschreibung auf ihrer Facebook-Seite dorthin vergeben. Publikum, Atmosphäre und Gastfreundschaft der Hospizmitarbeiter bestärkten die Handglöckner darin, einen solchen Auftritt jährlich zu vergeben. Für Bewerbungen mit guten Gründen steht das E-Mail-Postfach unter info@handglockenchor-gescher.de immer offen. Stichtag für das Benefiz-Konzert im Jahr 2021 ist der 31. März 2020.

Für dieses Jahr haben sich die Handglöckner einen weiteren musikalischen Höhepunkt vorgenommen. Im November, so die derzeitige Planung, werden sie wieder ein Konzert in der Glockenstadt spielen und ihr Hobby neben den Gescheranern allen Freunden und Interessierten präsentieren. Nähere Informationen dazu werden in Kürze auf der Internetseite www.handglockenchor-gescher.de und zeitig vor dem Konzert in dieser Zeitung und per Aushang an den einschlägigen Stellen bekannt gegeben.