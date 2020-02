Frauenromane und Tonies sind „in“

Im klassischen Buchbereich hat sich das Leseverhalten der Gescheraner kaum geändert. „Das ist seit Jahren konstant“, stellt das Büchereiteam mit Rüdiger Lerche, Britta Wantia-Hovestadt und Iris Huster fest, das bei der Arbeit von 17 Ehrenamtlichen unterstützt wird. Kinderbücher sind die Kategorie mit der höchsten Entleihzahl (21 172), gefolgt von Romanen (17 536), Kinder-CDs (16 290) und eMedien (10 888). Den größten Schub im Jahr 2019 haben aber die Tonies gebracht. Das sind bunte Hörfiguren, die auf eine Box gestellt werden und Geschichten erzählen oder Lieder abspielen. „Das können schon die ganz Kleinen bedienen und kommt sehr gut an“, weiß Iris Huster. Viele Familien verfügten mittlerweile über eine Toniebox und würden sich die zugehörigen Figuren in der Bücherei leihen.

Stolz ist das Büchereiteam, dass es weiterhin gelingt, den Nachwuchs an die Bücherei zu binden. Dazu trägt der Bibliotheksführerschein bei, den gerade wieder 154 Kinder absolviert haben, aber auch der Sommerleseclub, der dank neuem Konzept boomt. Über 300 Teilnehmer haben beim letzten Mal mitgemacht.

Die Zahl der Besucher ist 2019 auf 47 547 gestiegen (2018: 46 684). Aktive Leser hatte die Stadtbücherei im vergangenen Jahr 2063 (plus 66). 294 Neuanmeldungen wurden verzeichnet. 351 Benutzer sind bis 12 Jahre alt, 339 Leser 60 Jahre oder älter. Etwa drei viertel der erwachsenen Leser sind weiblich. „Daran hat sich nichts geändert“, so Lerche. Inklusive Führungen hat die Bücherei insgesamt 70 Veranstaltungen durchgeführt und dabei 1987 Besucher gezählt. 2020 soll es so weitergehen: Highlights sind unter anderem Lesungen mit Petra Fietzek (April) und Hermann Wenning (November).

Und was waren 2019 die Renner? „Historische Frauenromane, die Anfang des 20. Jahrhunderts spielen“, weiß Lerche, von „Tuchvilla“ bis „Weingut“. Auch Biografien (Michelle Obama) und Nähbücher waren gefragt. Bei den ganz Kleinen ist „Kuh Lieselotte“ der Star, ein schönes Bilderbuch.