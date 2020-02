Gescher. Böse Überraschung für eine Autofahrerin in Gescher: Als sie am Dienstagvormittag zu ihrem parkenden Wagen zurückkehrte, fand sie daran zwei zerstochene Reifen vor. Das Auto hatte zwischen 9 Uhr und 11 Uhr auf dem Parkplatz der Stadtbücherei St. Pankratius an der Eschstraße gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus, Tel. 02561/9260.

Von Allgemeine Zeitung