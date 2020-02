d.velop Ladies fit für die neue Saison

Erneut mit an Bord ist die 19-jährige Pia Heming aus Stadtlohn, die als Lokalmatadorin, trotz einer Knieverletzung, die ihr zu schaffen machte, nicht nur beachtliche Erfolge einfahren, sondern auch eine feste Fangemeinde um sich sammeln konnte. Sie und alle anderen „Ladies“ wurden im Rahmen der offiziellen Teamvorstellung am Freitag auf dem d.velop campus in Gescher der Öffentlichkeit und einer Vielzahl an geladenen Gästen vorgestellt.

Rund 50 Rennen im In- und Ausland stehen in der Saison für die d.velop Ladies auf dem Programm. Eine kräftezehrende Aufgabe. Doch das Team zeigte sich zum Saisonstart gesundheitlich top in Schuss und hochmotiviert. Auch die Chemie zwischen den Damen stimmt, laut Teamleiter Stambula gerade in stressigen Zeiten ein Merkmal, das die Ladies besonders auszeichnet. Die d.velop Ladies 2020 sind: Bianca Lust, Naima Diesner, Pia Heming, Hannah Streicher, Nathalie Verschelden, Lena Reißner, Friederike Stern, Mira Winkelhag, Vanessa Wolfram und Tatjana Paller.

Die Teamvorstellung auf dem d.velop campus wurde live in mehreren sozialen Netzwerken übertragen. Mehr Informationen unter: | www.cycle-ladies.de