Gescher. Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer am Montag bei einem Unfall in Gescher erlitten. Nach Mitteilung der Polizei hatte der 69-Jährige gegen 17.25 Uhr den Schlesierring vom Venneweg kommend in Richtung August-Wessing-Straße befahren. Nach ersten Erkenntnissen rutschte er beim Abbremsen von der Pedale und stürzte zu Boden. Ein Rettungswagen brachte den Gescheraner in ein Krankenhaus.

Von Allgemeine Zeitung